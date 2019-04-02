Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sağanak Etkili Oldu

Şanlıurfa'da Sağanak Etkili Oldu

1 saat önce

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da Sağanak Etkili Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.


Kent merkezinde etkili olan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.


Yağışların, 6 Nisan Cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:24 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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