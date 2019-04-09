Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sağanak Etkili Oldu

Şanlıurfa'da Sağanak Etkili Oldu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç, Birecik ve Hilvan ilçesinde sağanak etkili oldu.

Şanlıurfa'da Sağanak Etkili Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç, Birecik ve Hilvan ilçesinde sağanak etkili oldu.

Kent genelinde gün içerisinde etkili olan yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Hilvan, Suruç ve Birecik'te yağmur ve dolu nedeniyle kırsal mahallerdeki bazı tarım arazileri zarar gördü.

Öte yandan, Birecik ilçesinde Fırat Nehri yakındaki yamaçlardan yağmur dolaysıyla kaya parçaları düştü.

Düşen parçalar Kelaynak yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Belediye ekipleri, düşen kaya parçalarını iş makinesi ile yardımıyla kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:18 Kaynak: AA
Hilvan, Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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