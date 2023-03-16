ŞANLIURFA'DAKİ SEL FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI 14 OLDU; GÜVENLİK KORUCULARI SEL TEMİZLİĞİNDE

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışıyla birlikte 4 derenin taşması sonucu yaşanan sel felaketinde kırsalda görev yapan güvenlik korucuları, suların çekilmesiyle biriken çamurları temizleyerek selzedelere yardımcı oldu.

OKULLAR YİNE TATİL

Sel felaketi nedeniyle 2 gündür okulların tatil edildiği kentte yarın da eğitime ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamileengellikronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır denildi.

SELİN GELİŞİ KAMERALARA YANSIDI

Şanlıurfa'da 14 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde taşkın sularının gelişi, Abide Kavşağında bulunan bir otelin güvenlik kamerası tarafından kaydetti. Görüntülerde Abide Kavşağında ilerleyen araçların derelerin taşması sonucu taşkın halinde gelen suların altında kalması yer aldı. Halen kayıp 2 kişinin arama çalışmasının sürdüğü Abide Kavşağında suyun tahliye edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)