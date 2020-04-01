Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 6 kişi botla kurtarıldı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 6 kişi botla kurtarıldı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı.
Kentte dün akşamdan beri etkili olan sağanak nedeniyle Karaköprü ilçesi kırsalındaki Hamurkesen Mahallesi'nde evde mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan 6 kişi, ekiplerin yardımıyla botla kurtarıldı. Bu arada, yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, fıstık bahçeleri de zarar gördü.
Mahalle sakinlerinden Sabri Ağaç, yaptığı açıklamada, yağışın sabahın erken saatlerinde etkisini artırdığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:50 Kaynak: AA
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