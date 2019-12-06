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Şanlıurfa'da sağanak, okulun istinat duvarını yıktı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, etkili sağanak nedeniyle Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

Şanlıurfa'da sağanak, okulun istinat duvarını yıktı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, etkili sağanak nedeniyle Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önlerken, çevreye saçılan taşlar yolu kapattı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi üzerindeki Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Lisesi'nin bahçe istinat duvarı çöktü. 2 metre yüksekliğindeki taş duvarın çökmesi nedeniyle yola savrulan molozlar nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı çökme sonrası, belediye ekipler bölgeye geçerek temizleme çalışması başlattı. Yağış nedeniyle belediye ekipleri su baskınları olan yerlerde tahliye çalışması yaptı.


Anadolu Lisesi, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
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