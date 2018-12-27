Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sağanak Sele Neden Oldu-1

Şanlıurfa'da Sağanak Sele Neden Oldu-1

1 saat önce

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da Sağanak Sele Neden Oldu-1, System.String[]
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, ekili tarlalar sular altında kaldı. Sel suları yüzünden mağdur olan vatandaşlar, cep telefonuyla çektikleri görüntülerde belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ile Suruç, Hilvan, Harran ve Viranşehir ilçelerinde sel taşkınlarına yol açtı. Kent merkezindeki Sırrın ve Eyyübiye mahallelerinde de caddeler göle döndü. Trafikte güçlükle ilerleyen araçlar, uzun kuyruk oluşturdu. Birçok araç ise su birikintileri yüzünden yolda kaldı. Eyyübiye'ye bağlı Akçamescid Mahallesi'nde dere taştı, ekili tarlalar sular altında kaldı. Pamuk tarlasının sular altında kalmasından dolayı mağdur olduğunu söyleyen Halil Saçaklı, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Yağışlar Suruç ilçe merkezi ile Aligör Mahallesi'nde de sel baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönen ilçede vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışların devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:24 Kaynak: DHA

Hilvan, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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