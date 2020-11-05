Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle zemin kattaki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Şanlıurfa'da, dün gece başlayan ve halen devam eden sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yağışların etkili olduğu Devteşti Mahallesi'nde vatandaşlar, uyandıklarında ev ve iş yerlerini su bastığını fark etti. Belediyep ekipleri ve kendi imkanları ile suları tahliye eden vatandaşlar, ani yağış nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.