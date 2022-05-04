Şanlıurfa'da sağanak yağış - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sağanak yağış

04.05.2022 13:51

Şanlıurfa'da sağanak yağış Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sağanak yağmur vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da sağanak yağış

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sağanak yağmur vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden yağış, bayramda Balıklıgöl ziyareti için gitmekte olan vatandaşları olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar umursamazken, bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı.

Şanlıurfa'da sağanak yağış
Şanlıurfa'da sağanak yağış
Şanlıurfa'da sağanak yağış
Şanlıurfa'da sağanak yağış

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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da sağanak yağış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sağanak yağış - Son Dakika
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