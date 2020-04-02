Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sağanak yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da sağanak yağmur ve dolu etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden yağış, ikindi saatlerinde yerini dolu yaşına bıraktı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağıştı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Öte yandan Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa'da yağış uyarısını yenileyerek, ani su baskını ve sel gibi konularda vatandaşların dikkatli olunmasını istedi.