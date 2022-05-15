Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

- Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağmur yolları göle çevirdi, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı yolları göle çevirdi. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda vatandaş ve sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağmur yağışı etkisini sürdürüyor.