Şanlıurfa'da sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Şanlıurfa'da sağanak yağış uyarısı
6 saat önce
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmeye göre, Bu gece (01.04.2020 Çarşamba) saat 00.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmeye göre, Bu gece (01.04.2020 Çarşamba) saat 00.00'dan itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Metrekareye 25-50 kg yağışın düşeceğinin tahmin edildiği uyarıda, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:52 Kaynak: İHA
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