Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da sağanak yağmur gün boyu etkisini sürdürdü
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sağanak yağmur gün boyu etkisini sürdürdü - Son Dakika

Şanlıurfa'da sağanak yağmur gün boyu etkisini sürdürdü

6 saat önce

Şanlıurfa'da gün boyu etkisini sürdüren yağmur vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da sağanak yağmur gün boyu etkisini sürdürdü, System.String[]

Şanlıurfa'da gün boyu etkisini sürdüren yağmur vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi.


Şanlıurfa'da sağanak yağmur gün boyu etkisini sürdürdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara girerek korunmaya çalışırken, önceden tedbirini alan vatandaşlar ise şemsiyeyle yoluna devam etti. Trafikte seyir halinde olan sürücüler de yağmurdan dolayı zor anlar yaşadı.


Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağmurun etkisini sürdüreceğini bildirerek vatandaşların önlem almaları istendi. - ŞANLIURFA

Şemsi Tebrizi, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
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