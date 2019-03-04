Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Şanlıurfa'da Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

41 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

Şanlıurfa'da Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

İlçede bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle Aşağıdoruklu Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırları su bastı.

Maddi hasarın meydana geldiği su baskınlarında 18 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri ise tıkanan su kanallarını açmaya çalıştı.

Mahalle muhtarı Ramazan Eke, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Sağanak nedeniyle ahırların yıkıldığını belirten Eke, "Köyümüzde kerpiçten yapılma birçok ahır, kümes ve depo su altında kaldı. Ahırlarımız su doldu ve birçok hayvanımız telef oldu. Kış aylarında hayvanlar için biriktirdiğimiz samanlarımız su altında kaldı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:43 Kaynak: AA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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