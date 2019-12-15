Şanlıurfa'da sağanak yüzünden oluşan çukurlara giren araçların lastiği patladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sağanak yüzünden oluşan çukurlara giren araçların lastiği patladı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yolda oluşan çukurlar, 12 aracın lastiğinin patlamasına neden oldu.

Şanlıurfa'da sağanak yüzünden oluşan çukurlara giren araçların lastiği patladı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yolda oluşan çukurlar, 12 aracın lastiğinin patlamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, dün bölgede etkili olan sağanak, Harran-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde yakın aralıklarla üç ayrı çukurun oluşmasına neden oldu.

İçi suyla dolan ve yaklaşık 20 santimetre derinliğine ulaşan çukurları, sürücüler karanlığın da etkisiyle fark etmedi. Çukura düşen 12 aracın lastiği patladı.

Trafiğe kapanan yoldaki araçlar, çekici ve halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Sürücüler, yolda oluşan çukurları önce polise daha sonra da kara yolları ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, çukurları doldurup güzergahtaki ulaşımı sağladı.

Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:50 Kaynak: AA
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