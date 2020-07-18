Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi - Son Dakika

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi Yoğun bakım çalışanlarının salgınla zorlu mücadelesi Şanlıurfa'da korona virüs salgını nedeniyle hastanelerde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları, yaşam savaşı veren hastaların hayata tutunma şansını artırmak için gecesini gündüzüne...

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi

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Yoğun bakım çalışanlarının salgınla zorlu mücadelesi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs salgını nedeniyle hastanelerde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları, yaşam savaşı veren hastaların hayata tutunma şansını artırmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını gayretle sürdürüyorlar.

Sağlık çalışanları, Covid Yoğun Bakım'a girmeden önce koruyucu elbiselerini giyerek, maske, eldiven ve siperliklerini takıyor. Covid Yoğun Bakım alanına ziyaretçi kabul edilmediği için yatan hastaların yeme, içme dahil tüm ihtiyaçları yoğun bakımdaki sağlık çalışanları tarafından karşılanıyor. Koruyucu elbisenin altında saatlerce ter döken sağlık çalışanları, hastaların hem tedavisini yapıyor, hem de onlara psikolojik destekte bulunuyor.

"Maskemizi kullanalım yakın temastan kaçınalım"

Korona virüs hastalarının tedavi edilebilmesi için öncelikli olarak sağlık çalışanlarının kendilerini koruması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Ahmet Bindal, "Hayat normalleşmiş olsa bile hastalık devam etmekte. Bu yüzden yakın temas ve maske kullanımı son derece önemli. Bizler burada çok ağır tablolarla çok ağır solunum yetmezliği ile karşı karşıyayız ve bu hastaların öncesinde bilinen ek hastalıkları yok ve buraya ağır solunum yetmezliği ile gelmekte. Bana bir şey olmaz demeyin maskemizi kullanalım yakın temastan kaçınalım" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi - Son Dakika
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