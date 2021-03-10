Şanlıurfa'da sağlık ekipleri, 65 yaş üstündekilerin Kovid-19 aşısı için en ücra köylere kadar gidiyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da sağlık ekipleri, 65 yaş üstündekilerin Kovid-19 aşısı için en ücra köylere kadar gidiyor

10.03.2021 11:07
Şanlıurfa'da sağlık ekipleri, 65 yaş üstündekilerin Kovid-19 aşısı için en ücra köylere kadar gidiyor, System.String[]

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranını artırmak için oluşturulan ekipler, adreslerini belirledikleri 65 yaş üstü kişileri ziyaret edip, onaylarını aldıktan sonra aşılamalarını gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranını artırmak için oluşturulan ekipler, adreslerini belirledikleri 65 yaş üstü kişileri ziyaret edip, onaylarını aldıktan sonra aşılamalarını gerçekleştiriyor.

Vali Abdullah Erin, AA muhabirine, salgınla ilgili oluşturdukları koordinasyon kurulunun her sabah durum değerlendirmesi yaptığını ve ihtiyaçlara göre anında karar alarak adım attığını söyledi.

Salgın sürecinde Şanlıurfa halkının devlet kurumlarıyla hareket ettiğini ve maske kullanım oranının yüksek seviyelere çıktığını anlatan Erin, risk değerlendirme haritasında kentin elde ettiği "düşük riskli" kategorisindeki durumunun korunması için sahadaki uygulamaları artırarak sürdürdüklerini belirtti.

Vali Erin, 65 yaş üstü kişilerin aşılanması için sağlık çalışanları ve kamu görevlilerinin fedakarca çalışmalarına rağmen kentte istedikleri yüzdeyi henüz yakalayamadıklarını, çeşitli nedenlerle randevu oluşturamayan vatandaşlara ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Şanlıurfa'da nüfusun yüzde 6'sının 65 yaş üzeri olduğunu belirten Erin, şöyle devam etti:

"80 yaş üzeri aşılama tamamlandı. Yaşlılarımız, bizim büyüklerimiz geleneksel olarak, dinimizin gereği olarak da en çok koruduğumuz, sevdiğimiz, örnek aldığımız kişiler. Büyüklerimiz, onların yeri ayrı. Dolayısıyla onların sağlıklarını korumak ve salgın kapsamında hastalıktan korunmalarını gerçekleştirmek aşılanmalarına bağlı. Allah bütün yaşlılarımıza uzun ömür versin. Annem ile babam sırası geldi ve aşılandılar. Cumhurbaşkanımız aşılandı, bakanlarımızın hepsi aşıyı yaptı, bizler bu aşıyı yaptık."

"Adreslerini tespit ederek evlerinde aşılamaya çalışacağız"

Salgın sürecinde toplumun bağışıklık oranının yüksek olmasının mücadele noktasında önem taşıdığını anlatan Vali Erin, kentte 65-80 yaş aralığında yaklaşık 110 bin kişinin yaşadığını bildirdi.

Erin, en ücra bölgelerdeki köyler de dahil olmak üzere aşı hizmetini tüm vatandaşların ayaklarına kadar götürmeye karar verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da dedik ki 'Biz gidelim.' 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ikamet ettiği adreslerin tespiti gerçekleştirildi. İnşallah bugünden itibaren daha yoğun şekilde muhtarlar, kaymakamlar ve aile hekimlerimizle, bu aşılanmayan yüzde 60'ın adreslerini tespit ederek evlerinde biz aşılamaya çalışacağız. Çünkü 65 yaş ve üzerindeki hedef nüfus kitlesinin aşılamasını tamamlayabilirsek bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Bu hastalığı geçirip bağışıklık kazanan nüfusu da eklediğimizde, aşılamayı da belli bir düzeye getirdiğimizde o zaman korkacağımız daha az şey olacak. Daha az sorunla baş başa kalacağız ve onların üstesinden daha kolay gelebileceğiz."

Ekiplerin 65 yaş üstü vatandaşların yaşadığı evlere gitmeye başladığını dile getiren Erin, bu kişilerin onayı alındıktan sonra aşılarının yapıldığını söyledi.

Erin, Kovid-19 tedbirlerine herkesin uymasını isteyerek, vatandaşların aile ortamı da dahil kalabalık şekilde bir araya gelmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kırsalda yaşayan vatandaşlara da ulaşılıyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan 65 yaş üzeri kişilerin bulunduğu adresleri dolaşarak aşılama çalışması yürütüyor.

Sağlık ekipleri, kırsaldaki Yedi Kuyu Mahallesi ile buranın yakınındaki göçerleri ziyaret ederek 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptı.

Yedi Kuyu Mahalle Muhtarı Abdullah Karadağ, sağlık ekiplerinin kendilerini ziyaret etmelerinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, köyde 65 yaş üstü 4 kişinin aşılandığını ifade etti.

Kovid-19 aşısı olan 80 yaşındaki Hanif Karaman da tüm yetkililere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Sağ olsunlar buraya kadar geldiler, bizi aşıladılar, hepsine çok teşekkür ederiz." dedi.

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Kamu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da sağlık ekipleri, 65 yaş üstündekilerin Kovid-19 aşısı için en ücra köylere kadar gidiyor - Son Dakika


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