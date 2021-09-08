Şanlıurfa'da "Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele" semineri düzenledi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele" semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Yesevi Kadın Destek ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seminerde dengeli beslenme, sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite düzeyini arttırma, günlük yürüyüş ve egzersizlerin alışkanlık haline getirilmesi konularında kadınlara yönelik eğitim verildi.

"Dengeli Beslen Harekete Geç" sloganıyla obeziteye karşı mücadeleye desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı toplum sağlıklı gelecek anlayışıyla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği eğitimlerde kursiyerlere dengeli beslenme, fiziksel aktivite düzeyini artırma, günlük yürüyüşler ve yapılacak egzersizlerin alışkanlık haline getirilmesi konularında bilgi verildi.

Eğitimin ardından obezite ile mücadele aracında uzmanlar tarafından vücut analizi cihazıyla analizler yapılarak kursiyerlere nasıl beslenmeleri gerektiği noktasında önerilerde bulunuldu.