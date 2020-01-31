Şanlıurfa'da sahte döviz ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sahte döviz ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 44 bin sahte avro ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 44 bin sahte avro ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde piyasaya sahte para sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bir süre takip edilen M.S.E. adlı şüphelinin aracını durduran ekipler, yapılan aramada 200 ve 100'er avroluk banknotlar halinde toplam 44 bin sahte avro ile Roma dönemine ait olduğu belirlenen altın ve gümüş sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli M.S.E. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sahte döviz ele geçirildi

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:21 Kaynak: AA
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