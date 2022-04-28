Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama

28.04.2022 21:59
Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama

ŞANLIURFA'da, yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturum veya çalışma izni aldığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturum veya çalışma izni aldığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si kamu görevlisi 6 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara Türkiye'de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet alıp, sahte belgelerle oturum izni aldığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda 3'ü kamu görevlisi 9'u Suriye uyruklu olmak üzere 28 şüpheli tespit edildi. Oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıları, işlerini yapma vaadiyle dolandırdığı belirlenen 28 kişinin yakalanması için 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise mağdurlara ait dilekçe, pasaport fotokopisi, kaşe ve sahte çalışma belgeleri ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden, 2'si kamu görevlisi 6 kişi tutuklandı. 11 kişi adli kontrol şartıyla, diğer 11 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama
Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama
Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama
Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama
Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama
Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama
Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika


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