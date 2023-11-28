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Adliyede yakalanan sahte savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Adliyede yakalanan sahte savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şanlıurfa'da kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan ve cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan A.P., şüpheli hareketleri sayesinde yakayı ele verdi. Üzerinden sahte nüfus kimlik kartları çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adliyede yakalanan sahte savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi
28.11.2023 - 20:47,  Güncelleme: 20:49
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Şanlıurfa'da, kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp, cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan A.P., şüphelenen savıcının dikkati sayesinde yakalandı. Üzerinden sahte nüfus kimlik kartı çıkan şüpheli A.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİSİNİ SAVCI OLARAK TANITTI

Şanlıurfa'daki ceza infaz kurumunda tutuklu olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp tekrar mahkemeye çıkması için Şanlıurfa Adliyesi'ne gelen A.P., kendisini Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu. Görevliler tarafından cezaevi savcısının odasına alınan A.P., Şanlıurfa'da bulunmasının sebebini savcıya anlattı.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Cezaevinde tutuklu olan dayısı M.K.'nın tekrar mahkemeye sevk edilmesi için savcıdan işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulunan A.P.'nin şüpheli hareketlerini fark eden cezaevi savcısı, odasında bulunan kişiden kimliğini göstermesini istedi. Kimliği kontrol eden cezaevi savcısı, Ankara'da görev yaptığı yeri sordu. Şüphelinin çelişkili cevaplar vermesi üzerine adliyede görevli kolluk kuvvetlerine haber verildi. Cezaevi savcısının odasına giden ekipler, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin gösterdiği kimliğinin sahte olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan A.P.'nin üzerinden iki adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus kağıdı daha çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sahte savcı A.P., nöbetçi hakimlikçe resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Şanlıurfa, Ankara, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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