Şanlıurfa'da Sahte Tarihi Eser Operasyonu
55 dakika önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sahte olduğu belirlenen "el yazması kitapları" tarihi eser olarak satmak istedikleri iddia edilen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde, sahte olduğu belirlenen "el yazması kitapları" tarihi eser olarak satmak istedikleri iddia edilen biri Suriye
uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçe merkezinde 3 kişinin ellerinde bulunan ve piyasayı yanıltıcı özellikte, sahte tarihi eserleri yüksek fiyattan satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 deri el yazması kitap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen eserlerin sahte olduğu belirlendi.
Olayla ilgili A.P. (30), İ.G. (34) ve Suriye uyruklu A.A. (44) gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:14 Kaynak: AA
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