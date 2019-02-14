Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sahte Tarihi Eser Operasyonu

Şanlıurfa'da Sahte Tarihi Eser Operasyonu

55 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sahte olduğu belirlenen "el yazması kitapları" tarihi eser olarak satmak istedikleri iddia edilen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Sahte Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sahte olduğu belirlenen "el yazması kitapları" tarihi eser olarak satmak istedikleri iddia edilen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçe merkezinde 3 kişinin ellerinde bulunan ve piyasayı yanıltıcı özellikte, sahte tarihi eserleri yüksek fiyattan satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 deri el yazması kitap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen eserlerin sahte olduğu belirlendi.

Olayla ilgili A.P. (30), İ.G. (34) ve Suriye uyruklu A.A. (44) gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Akçakale, Suriye, Şanlıurfa, Güncel
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