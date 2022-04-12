Şanlıurfa'da sahur vakti fırınlar denetimi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sahur vakti fırınlar denetimi

12.04.2022 14:31
Şanlıurfa'da sahur vakti fırınlar denetimi

Haliliye Belediyesi tarafından halk sağlığını korumaya yönelik ekmek satışı fırınlar sahur vakti denetlendi.

Haliliye Belediyesi tarafından halk sağlığını korumaya yönelik ekmek satışı fırınlar sahur vakti denetlendi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, "Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye" sloganıyla yürüttüğü çalışmalarını Ramazan Ayı dolayısıyla gece mesaisiyle birlikte artırdı. Halk sağlığının korunması amaçlanan çalışmalarda, gıda satışı yapan işleri iftar ve sahur vakti denetleniyor. Artırılan denetimlerde hijyen, gramaj, temizlik ve iş yeri açma ruhsatı kontrolleri yapılıyor. Sahur vakti yapılan denetimlerde pide fırınlarını ve unlu mamulleri denetleyen ekipler, kaliteli üretim yapılması ve vatandaşlara daha sağlığı hizmet verilmesi yönünde gerekli uyarıları yapıyor. Kurallara uymayan işyerleri hakkında ise zabıta ekipleri tarafından yasal işlem gerçekleştiriyor.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak, talep oluşturan vatandaşların da iletilerinin çözümünü sağlıyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da sahur vakti fırınlar denetimi
Şanlıurfa'da sahur vakti fırınlar denetimi
Şanlıurfa'da sahur vakti fırınlar denetimi

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Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da sahur vakti fırınlar denetimi - Son Dakika


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