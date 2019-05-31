Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

18 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Hürriyet Caddesi'ndeki Ulu Cami'de sahur vaktinde sandukasından çıkarılan 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, bir havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi.
Cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar kuyrukta sıralarını bekledi. Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti.
İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Sakal-ı Şerif'in İslam dininde kutsal emanetlerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Sakal-ı Şerif İslam kültüründe, Peygamberimizin mübarek sakalının saklandığı ve günümüze kadar gelen dini bir ritüel olarak kabul edilmekte ve Peygamberimize olan sevginin bir ifadesi olarak görülmektedir. İlçe Müftülüğü olarak Sakal-ı Şerif'i uzun yıllardan beri Kadir Gecesi dolayısıyla Ulu Cami'de vatandaşlarımızın ziyaretine açıyoruz. Bugün erkekler için, yarın kadınlar için saat 16.00'ya kadar açık kalacak.
Vatandaşlardan Ahmet İnan ise yeniden Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Çocuklarıyla ziyarete gelen Nazif Bahçıvan da "Çok duygulandım. Rabbime binlerce defa şükürler olsunki bugünlere yeniden kavuştuk. Allah herkese görmeyi nasip etsin. Rabbim, ülke olarak yaşadığımız zor günleri atlatmayı, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını nasip etsin." dedi.
Öte yandan, Sakal-ı Şerif'in her yıl ziyarete açılmasıyla hayırseverler tarafından kesilen kurbanların bu yıl da kesilerek etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.
Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:09 Kaynak: AA
Siverek, Şanlıurfa, Kültür Sanat
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