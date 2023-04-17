Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

17.04.2023 11:15
Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sahurda ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, camide yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti.

Hürriyet Caddesi'ndeki tarihi Ulu Cami'de sahur vaktinde sandukasından çıkarılan 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, bir havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi. Vatandaşlar, cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti.

"ŞEHRİMİZİ KORUMAK İÇİN GÖNDERİLMİŞ"

İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek, gazetecilere, Sakal-ı Şerif'in mübarek gün ve gecelerde ziyarete açıldığını söyledi. Sakal-ı Şerif'in Siverek ilçesine yolculuğunu anlatan Çiçek, "Mübarek Sakal-ı Şerif'in ilçeye gelene kadar her mola yerinde bir kurban kesildiği rivayet edilir. Sakal-ı Şerif'in bölgeye gönderilmesi bir nevi şehrin koruması olsun ve şehrimize bereketinden yağsın diye hediye edilmiş" dedi.

"MUHABBETİN BİR NİŞANESİ OLARAK ZİYARETE AÇIYORUZ"

Çiçek, Sakal-ı Şerif'in Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın himayesinde Ulu Cami bünyesinde muhafaza edildiğini anlatarak, "Mübarek gün ve gecelerde halkımızın Peygamberimize muhabbetin bir nişanesi olarak ziyarete açıyoruz. Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederken Hazreti Peygamber'in manevi huzurundaymış gibi o hisle kemali edeple huzuruna gelmeleri, selam vermeleri ve geçmeleri en makbul olanıdır." diye konuştu.

ZİYARET SAATLERİ BELİRLENDİ

Çiçek, Sakal-ı Şerif'i 08.00-16.00 saatlerinde olmak üzere pazartesi günü erkeklerin, salı günü de kadınların ziyaret edebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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