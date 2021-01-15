Şanlıurfa'da saklandığı evdeki gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonla ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari olan Z.T, saklandığı evin yatak odasındaki gardırobun içinden geçilerek girilebilen gizli bölmede yakalanmıştı.

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