Şanlıurfa'da hasta yakını saldırdığı doktorun burnunu kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da hasta yakını saldırdığı doktorun burnunu kırdı

29.11.2022 00:06
Şanlıurfa'da hasta yakını saldırdığı doktorun burnunu kırdı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde çıkan sıra kavgasında hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Acil Tıp Uzmanı Doktor Orhan Hagi'nin burnu kırıldı. Doktor ameliyata alınırken saldırgan hasta yakını polis tarafından yakalandı. Hagi'nin kısa süre önce yine bir hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenildi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde akşam saatlerinde sıra meselesi yüzünden çıkan kavgada doktorun burnu kırıldı. İddiaya göre acil serviste nöbetçi olan doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı.

DOKTORA YUMRUKLA SALDIRDI

Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilmeyen hasta yakını doktor Hagi ile bilgi işlem personeline yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan tartışmada saldırgan gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı

BURNU KIRILAN DOKTOR AMELİYATA ALINDI

Aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. İsmi öğrenilemeyen ve polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı

AYNI DOKTORA İKİNCİ SALDIRI

Öte yandan doktor Orhan Hagi'nin kısa süre önce yine bir hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
ŞANLIURFA'DA SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORUN BURNU KIRILDI ŞANLIURFA'DA SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTORUN BURNU KIRILDI Narkotik operasyonunda polislere saldıran 3 zanlı kıskıvrak yakalandı Narkotik operasyonunda polislere saldıran 3 zanlı kıskıvrak yakalandı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hasta yakını saldırdığı doktorun burnunu kırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:02 Uruguay'ı Bruno Fernandes yıktı! Portekiz üst tura yükseldi
23:34 Dünya Kupası'nda gol polemiği! Cristiano Ronaldo'ya mı yazılmalı?
23:28 Uzmanlar uyardı! Kadroya geçecek sözleşmeli personelin maaşı düşebilir
23:13 Şanlıurfa'da hasta yakını saldırdığı doktorun burnunu kırdı
23:09 Tıp dünyası şaşkın! Meksika'da bir bebek kuyruklu doğdu
23:02 Köpeği boğmaya çalışan saldırgan yakalandı! Mahkemenin kararı tepki topladı
22:50 Derbiye fişekleri sokan ambulans şoförünün çarpıcı sabıka kaydı ortaya çıktı
22:27 Türkiye'nin ayakta alkışladığı hakem! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndürdü
22:10 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Tedavi gören askerimiz şehit oldu
19:15 Yargıtay'dan açıklama! Kiraya yüzde 25'ten fazla yapılan zam geri alınabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 00:14:32. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hasta yakını saldırdığı doktorun burnunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement