Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde akşam saatlerinde sıra meselesi yüzünden çıkan kavgada doktorun burnu kırıldı. İddiaya göre acil serviste nöbetçi olan doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı.

Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da hasta yakını saldırdığı doktorun burnunu kırdı - Son Dakika

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