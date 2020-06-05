Şanlıurfa'da salgın sürecindeki ikinci Cuma namazı kılındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da salgın sürecindeki ikinci Cuma namazı kılındı

Şanlıurfa'da salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle cemaatle ikinci defa cuma namazı kılındı.

Şanlıurfa'da salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle cemaatle ikinci defa cuma namazı kılındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Şanlurfa'da vatandaşlar, cuma namazı için Balıklıgöl Platosu'nda yer alan Dergah Camii'nde sosyal mesafe kuralına uyarak olarak saf tutarak namaz kıldı. Caminin girişine vatandaşların sağlığını korumak için dezenfektan kabini kuruldu. Gelenlere tek kullanımlık seccade, maske ve kolonya veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu. Cami içerisinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.

Vatandaşlar, salgın sürecinde ikinci kez Cuma namazı kıldıklarını belirterek, kurallar çerçevesinde seccadelerini ve maske takarak sosyal mesafeli olarak namaz kıldıkları için mutlu olduklarını belirtiler.

Şanlıurfa'da salgın sürecindeki ikinci Cuma namazı kılındı

Koronavirüs, Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 04:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şanlıurfa'da salgın sürecindeki ikinci Cuma namazı kılındı - Son Dakika

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