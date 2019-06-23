Şanlıurfa'da saman yangını
1 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzeri çadırla örtülen samanlar alev aldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:49 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde üzeri çadırla örtülen samanlar alev aldı.
Ofis Mahallesi'nde boş alanda üstü çadırla kapatılan saman henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Kısa sürede çevredeki kuruyan otlara sıçrayan ve yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık bir ton saman yandı.
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