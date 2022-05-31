ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü

31.05.2022 15:43

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yunus Karakurt (29) idaresindeki 33 EAY 77 plakalı otomobil, Güvenli Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Karakurt ile otomobildeki Emrah Efe (28), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emrah Efe, kurtarılamadı.

Efe ile Karakurt'un Güvenli İsmail Hakkı Bucak İlkokulu'nda öğretmen oldukları öğrenildi.

ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü
ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü
ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü
ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü
ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü
ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü
ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Balıkesir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü Balıkesir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:23:25. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement