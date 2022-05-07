ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

07.05.2022 20:23

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Zekai Ç. idaresindeki 31 AET 305 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü ile Fatıma Ç, Nurettin Ç, Sıdıka B. ve Kemal Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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