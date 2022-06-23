Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

23.06.2022 17:40
Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Siverek- Viranşehir kara yolunun 10. kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında, F.K. (27) idaresindeki 66 LS 982 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile H.A. (31), A.T (30), A.A. (33), Ö.H.T (4), S.A. (7) ve K.A. (3) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kocalarının dayak yediği gören eşler, olaya müdahale etmek istedi, saldırganlar onlara da sopalarla saldırdı Kocalarının dayak yediği gören eşler, olaya müdahale etmek istedi, saldırganlar onlara da sopalarla saldırdı
Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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