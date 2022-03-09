Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı

09.03.2022 13:11
Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Abdulkadir Altıok idaresindeki 49 E 3703 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Ters dönen araçtaki sürücü ile Hacer Çiçek (26), Hatice Çiçek (30), Cihan Altıok (30), Muhammed Ensar Altıok (8), Emine Altıok (4), Muhammed Taha Çiçek (6), Yusuf Ekrem Çiçek (2) ve Ömer Asaf Çiçek (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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