Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 EH 878 plakalı otomobil, Küptepe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Şerife K. (60) olay yerinde hayatını kaybetti, Ayşe G. (55) yaralandı.
Ayşe G, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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