Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü

01.04.2022 14:05
Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 EH 878 plakalı otomobil, Küptepe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Şerife K. (60) olay yerinde hayatını kaybetti, Ayşe G. (55) yaralandı.

Ayşe G, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü

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Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü - Son Dakika
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