Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikap alev aldı - Son Dakika

Kazada iki inek telef olurken, bir süre ulaşıma kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Sürücü Sımaklı kendi imkanlarıyla alev alan araçtan çıkarak, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

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