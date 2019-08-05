Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Şanlıurfa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

5 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ekrem Taş'ın kullandığı 47 LF 449 plakalı traktör, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 35. kilometresinde, şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan ve çevredekiler tarafından traktörün altından çıkarılan Taş, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın haberini alarak olay yerine gelen Taş'ın yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2019 09:13 Kaynak: AA
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