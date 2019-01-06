Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sarıkamış İçin Yürüdüler

Şanlıurfa'da Sarıkamış İçin Yürüdüler

1 saat önce

Şanlıurfa'da Sarıkamış için yürüdülerŞanlıurfa'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yürüyüş ve anma töreni düzenledi.

Şanlıurfa'da Sarıkamış için yürüdüler

Şanlıurfa'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yürüyüş ve anma töreni düzenledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Topçu Meydanı'nda başladı. Yürüyüşe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Jandarma komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, STK temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, ellerinde metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan kalabalık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganlarıyla Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüş Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur tarafından şehitler için okunan dua son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış, Şanlıurfa, Güncel
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