Şanlıurfa'da Şarküteri Reyonunda "Fare" İddiası
28 dakika önce
Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, şarküteri bölümünde fare bulunduğu iddia edilen markete ceza uyguladı.
Şanlıurfa
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, şarküteri bölümünde fare bulunduğu iddia edilen markete ceza uyguladı.
İddiaya göre, merkez Karaköprü
ilçesinde markete giden bir vatandaş, buradaki süt ürünleri içerisinde gördüğü fareyi, cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Söz
konusu paylaşım üzerine harekete geçen Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, ilgili markete giderek incelemede bulundu.
Ekipler, gerekli çalışmaların ardından laboratuvarda incelenmek üzere marketten numune alırken, sıkıntılı olduğu belirlenen ürünler imha edildi. Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilgili iş yerine para cezası uyguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:26 Kaynak: AA
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