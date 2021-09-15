Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti - Son Dakika

Güvenlik kamerasını inceleyen işletmeci, cansız mankenin çalındığını gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Ö.F.C'yi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin mağaza önünde bir süre etrafa baktıktan sonra cansız mankeni alarak uzaklaştığı görülüyor.

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