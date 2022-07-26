Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

26.07.2022 14:45
Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan satırlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan satırlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aligöl Mahallesi'nde bir telefon bayisine gelen B.Ö. işletme sahipleriyle görüşürken, içeriye giren 2 kişinin satırlı ve sopalı saldırısına uğradı.

Yaşanan boğuşmanın ardından B.Ö. ile tarla meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen 2 kişi olay yerinden uzaklaştı.

Hastaneye kaldırılan B.Ö'nün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Satırlı ve keserli saldırı kamerada Satırlı ve keserli saldırı kamerada
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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