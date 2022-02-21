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ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu - Son Dakika

ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu

21.02.2022 15:47

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde ele geçirilen yarım ton küflenmiş hurma imha edildi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde ele geçirilen yarım ton küflenmiş hurma imha edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir seyyar satıcıda piyasadan daha uyguna satışa sunulan hurmaların kontrolünü gerçekleştirdi.

Kontrolde hurmaların küflü olduğunu belirleyen ekipler, tablada bulunan yarım ton hurmaya el koydu. Hurmalar imha edildi.

Ekipler, kısa süre önce de kentte 6 ton küflenmiş hurma ele geçirmişti.

ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu
ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu
ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu
ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu
ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu
ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu
ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu
ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu
ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu
ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu
ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu
ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu

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ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu Adıyaman ve Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı Adıyaman ve Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı

Şanlıurfa, Zabıta, Hurma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu - Son Dakika


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