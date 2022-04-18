ŞANLIURFA'DA, SAYAÇ GERGİNLİĞİNE GAZLI MÜDAHALE - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA, SAYAÇ GERGİNLİĞİNE GAZLI MÜDAHALE

18.04.2022 15:15

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin okuma sayaçlarını direklere taşımasını engellemek isteyen gruba, polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin okuma sayaçlarını direklere taşımasını engellemek isteyen gruba, polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Suruç'un Cumhuriyet Mahallesi'nde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, öğle saatlerinde elektrik okuma sayaçlarının direğe çıkarılması için bölgede çalışma başlattı. Sayaçların direğe çıkarılacak olmasına tepki gösteren mahalleli, ekiplere engel olmak istedi. Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlarla önlem alan polis, kalabalıktan dağılmalarını ve görevlilerin çalışmalarına engel olunmaması uyarısında bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba zırhlı araçlardan tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

AKÇAKALE'DE YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Akçakale ilçesinde ise dağıtım şirketi ekiplerinin denetimini protesto eden grup, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunu taşlarla trafiğe kapattı. Yolda lastik yakarak denetimleri protesto eden kalabalık, güvenlik güçlerinin uyarısıyla dağıldı. Yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

ŞANLIURFA'DA, SAYAÇ GERGİNLİĞİNE GAZLI MÜDAHALE
ŞANLIURFA'DA, SAYAÇ GERGİNLİĞİNE GAZLI MÜDAHALE
ŞANLIURFA'DA, SAYAÇ GERGİNLİĞİNE GAZLI MÜDAHALE
ŞANLIURFA'DA, SAYAÇ GERGİNLİĞİNE GAZLI MÜDAHALE

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da, sayaç gerginliğine gazlı müdahale Şanlıurfa'da, sayaç gerginliğine gazlı müdahale İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı Şanlıurfa'da bir iş yerinin önüne bırakılan valizden uyuşturucu çıktı Şanlıurfa'da bir iş yerinin önüne bırakılan valizden uyuşturucu çıktı

Cumhuriyet Mahallesi, Şanlıurfa, Polis, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, SAYAÇ GERGİNLİĞİNE GAZLI MÜDAHALE - Son Dakika


Son Dakika
15:15 HDP'li Semra Güzel her yerde aranıyordu! Paylaşılan fotoğrafta Norveç'te olduğu ortaya çıktı
15:03 Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Bu kan grubundakiler koronayı daha şiddetli geçiriyor
15:02 Çorlu belediyesinde grev krizi! Sendika ile anlaşma sağlanamazsa işçiler grev yapacak
14:59 Galatasaray'da bir devir bitiyor! Avrupa'dan teklif alan Marcao ve Kerem'le yollar ayrılıyor
14:59 MİT'ten Suriye'de operasyon! DEAŞ üyesi 2 kişi yakalanıp Türkiye'ye getirildi
14:58 Zelenski hiç böyle görülmedi! Yayınladığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi
14:53 Türkiye'nin demir adamı 73 yaşındaki Ali Bıdı, 24 saatte 2 birincilik aldı
14:44 İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın?
14:38 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak?
14:35 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 15:25:39. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA, SAYAÇ GERGİNLİĞİNE GAZLI MÜDAHALE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement