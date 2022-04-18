Şanlıurfa'da sayaçların denetim altına alınmasını engellemeye çalışan gruba polis müdahale etti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sayaçların denetim altına alınmasını engellemeye çalışan gruba polis müdahale etti

18.04.2022 16:58

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, DEDAŞ ekiplerinin okuma sayaçlarını denetim amacıyla direklere taşımasını engellemek isteyen grup, yolda lastik yakıp, taşlarla trafiği kapattı. Sayaçların direğe çıkarılacak olmasına tepki gösteren mahalleli, ekiplere engel olmak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrası 3 kişi yaralanırken 6 kişi gözaltına alındı.

Suruç'un Cumhuriyet Mahallesi'nde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, öğle saatlerinde elektrik okuma sayaçlarının direğe çıkarılması için bölgede çalışma başlattı. Sayaçların direğe çıkarılacak olmasına tepki gösteren mahalleli, ekiplere engel olmak istedi.

EKİPLER GRUBA MÜDAHALEDE BULUNDU

Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlarla önlem alan polis, kalabalıktan dağılmalarını ve görevlilerin çalışmalarına engel olunmaması uyarısında bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba zırhlı araçlardan tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından ise polisin TOMA ve biber gazı ile müdahale ettiği olayda 3 polis hafif yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

AKÇAKALE'DE YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Akçakale ilçesinde ise dağıtım şirketi ekiplerinin denetimini protesto eden grup, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunu taşlarla trafiğe kapattı. Yolda lastik yakarak denetimleri protesto eden kalabalık, güvenlik güçlerinin uyarısıyla dağıldı. Yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

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Cumhuriyet Mahallesi, Şanlıurfa, Polis, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sayaçların denetim altına alınmasını engellemeye çalışan gruba polis müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sayaçların denetim altına alınmasını engellemeye çalışan gruba polis müdahale etti - Son Dakika
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