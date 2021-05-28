Şanlıurfa'da sebze meyve halinde yangın - Son Dakika

Şanlıurfa'da Sebzeciler ve Meyveciler Halinde (ŞUTİM) çıkan yangında 2 kamyon ile bazı işyerlerinde hasar meydana geldi.

Paşabağı Mahallesi'ndeki ŞUTİM'de bir işyerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bazı işyerlerine ve araçlara sıçradı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangını kontrol altına alındı.

Yangında sebze yüklü 2 kamyon ile bazı işyerlerinde hasar meydana geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.