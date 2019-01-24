Şanlıurfa'da Seçim Kavgası Kanlı Bitti: 4 Yaralı
36 dakika önce
Şanlıurfa'da iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye
ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi
'nde meydana geldi. Mahallede 2 muhtar adayının yakınları arasında sosyal medya üzerinden seçim dolayısıyla başlayan atışma tarafların Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanmasının ardından silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Adnan ve Recep D. ile İbrahim ve Halil K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis
ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bölgede çok sayıda mermi kovanı buldu. Polis
kavgaya karıştığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:55 Kaynak: İHA
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