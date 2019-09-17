Şanlıurfa'da Şed kuşanma töreni

Şanlıurfa'da, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Gümrük Hanı'nda temsili olarak kalfalıktan, ustalığa geçiş olan Şed kuşanma töreni canlandırıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 810 yıllık geçmişi olan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Gümrük Han'ında program düzenlendi. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma konularına vurgu yapılan etkinliğe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, GAP Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı İsmail Karacabey, ilçe belediye başkanları çok sayıda kurum amiri ve esnaf katıldı. Ahilik duasıyla başlayan ve halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende 810 yıldır devam eden 'Esnaf duası' yapıldı. Duanın ardından Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Şed kuşanma töreni düzenlendi. Temsili olarak canlandırılan törende çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, geçiş dönemi olan Şed kuşanma töreninde ustalığa adım atan esnafa Şed kuşağı bağlandı. Renkli görüntülerin yaşandığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abdin Beyazgül, "Ahilik kardeşlik, cömertlik demektir. Komşusunu düşünen; 'ben siftah yaptım, sen diğer esnafımıza git' diyen bir anlayışın olduğu bir merkezdeyiz. İşte burası sabah dergahta zikir ile başlayan, dualarla kapıların açıldığı, akşama kadar dostluğun ayakta durduğu bir yerdir. Ahilik bir medeniyetin oluşmasıdır Anadolu'da ve yine inancın hayata dönüşmesidir. Bu Ahilikle Anadolu; ticarette, siyasette, ekonomide dünyanın ileri devleti haline gelmiştir" dedi.

Ahilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından vatandaşlara ve esnafa Ahlik duası dağıtıldı.