Şanlıurfa'da şehir içi otobüslerde HES kodu uygulaması zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolculukta kullandıkları ulaşım kartlarına 21 Ekim-5 Kasım 2020 tarihinde HES uygulamasını yüklemeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşım kartlarına HES kodu yüklemeyenlerin 6 Kasım 2020'den itibaren toplu taşıma araçlarını kullanamayacakları ifade edildi.

HES kodu yükleme işlemlerinin, www.sanliurfa.bel.tr, www.urfakart.com ve www.belsan.com.tr web siteleri ile Urfa Ulaşım mobil uygulamaları üzerinden ve aktarma merkezlerindeki Urfa Kart İşlem Merkezlerinde yapılabileceği duyuruldu.