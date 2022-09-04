Şanlıurfa'da ağır vasıta araçlarında denetim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da ağır vasıta araçlarında denetim yapıldı

04.09.2022 11:44
Şanlıurfa'da ağır vasıta araçlarında denetim yapıldı

Şanlıurfa'da şehir merkezine giriş yapan ağır vasıta araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da şehir merkezine giriş yapan ağır vasıta araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gap Bulvarı üzerinde kamyon ve tırlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, araçların şehir merkezine girişleri için UKOME izinleri ve evraklarını kontrol etti.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında da uyarılarda bulunan ekipler, ağır vasıta araçlarının kullanacağı yolların anlatıldığı bilgilendirici broşür de dağıttı.

YORUMLAR
500
12 motosiklet çaldı; 'Yakalanmayınca çalmaya devam ettim' dedi 12 motosiklet çaldı; 'Yakalanmayınca çalmaya devam ettim' dedi Polisten 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama Polisten 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da ağır vasıta araçlarında denetim yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
09:18 Bakan Soylu Diyarbakır Lice'de! Bırkleyn Mağaraları'nda türkülere eşlik edip halay çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 11:45:09. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da ağır vasıta araçlarında denetim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement