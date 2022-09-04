Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gap Bulvarı üzerinde kamyon ve tırlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, araçların şehir merkezine girişleri için UKOME izinleri ve evraklarını kontrol etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da ağır vasıta araçlarında denetim yapıldı - Son Dakika

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