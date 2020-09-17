Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliğinde, vatanımız ve milletimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarına ve kahraman gazilerimize Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehadet makamının üzerinde makam yok

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından törenin açış konuşmasını yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih töreninin çok anlamlı olduğunu belirterek, bu yıl korona virüs pandemisi nedeniyle, topluca Gaziler Günü etkinliği düzenlenemeyeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye'nin tüm illerinde aynı anda bu vatan için şehit düşen kahramanlar ve gaziler için hazırlanan Devlet Övünç Madalyalarının takdim edildiğini hatırlatan Vali Erin, "Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum, Allah mekanlarını cennet eylesin. Kahraman gazilerimizden ahirete intikal etmiş olanlara da yine rahmet diliyor, hayatta olan ve bizleri bir arada tutan değerleri yaşatan gazilerimizi de saygı ve hürmetle selamlıyor, onlara da Cenab-ı Allah'tan hayırlı, uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

Şehitlik ve gaziliğin önemine dikkat çeken bir konuşma yapan Vali Erin, "Hangi kademede, hangi görevde olursak olalım, işimizi en iyi şekilde yerine getirerek, kutsal değerlerimize sımsıkı sarılarak şehitlerimize karşı borcumuzu ifa etmek zorunda olduğumuzu sürekli hatırlamamız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Övünç Madalyası tevcih edilen şehit aileleri ve gazileri tebrik eden Vali Erin, Şehadet makamının üzerinde makam yok ve o ödülün üzerinde ödül yok. Ama bunun bir nişanesi, devletimizin bu fedakarlığı göstermiş olan ailelerimize saygısının ifadesi olarak bugün bu madalyaları sizlere tevcih ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Allah bizlere de bu makamı nasip etsin

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de şehitliğin önemine vurgu yapan konuşmasında, şehitlerin ailelerinin eli öpülecek insanlar olduklarını ifade ederek, "Övünecek evlatlarınız, eşleriniz, babalarınız, kardeşleriniz vardır. Onlar bu topraklar için, kutsal değerlerimiz için şehit oldu. Bundan daha büyük bir makam yok zaten. Sorgusuz sualsiz cennete gidecek olan bir tek şehitler vardır. Büyük ve aziz devletimiz, Devlet Övünç Madalyası veriyor. Çok gurur verici ve övünülecek bir şey ama inanıyoruz ki, en büyük ödül Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu şehadet mertebesidir. Bu aziz vatanın her karış toprağı kanla sulandı. Kanla sulanmamış bir karış toprağı kalmadı. Malazgirt'ten beridir bu aziz toprakların İslam'la şereflenmesi için bedel ödedik ve ödemeye devam edeceğiz. Hainler hiçbir zaman boş durmayacaklardır. En yakın tarihte 15 Temmuzları yaşadık. Eğer bu topraklar üzerinde iseniz, Selçuklu ve Osmanlının devamıysanız, dünya liderliği gibi bir hedefiniz varsa, tüm dünya mazlumlarını kucaklama gibi bir hedefiniz varsa karşımızda durmaya devam edeceklerdir. Bugün ülkede kırk yıldır kan akıtan bir terör örgütü var. Kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Şehitler veriyoruz. Nedendir bu. Bu kutsal topraklara namerdin ayağı değmesin, bayrağımız özgürce dalgalansın, ezan-ı Muhammedi hep okunsun diye bu şehitleri verdik" dedi.

Şehit ailelerini ve gazileri Devlet Övünç Madalyası ile tevcih edilmelerinden dolayı tebrik eden Cevheri, "Cenab-ı Allah bizlere de bu makamı nasip etsin inşallah. Çünkü bundan daha yüce bir mertebe yoktur " diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Topçu Onbaşı Abdulselam Halat, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş, Şehit Topçu Er Menduh Çelik ve Şehit Mahalle Bekçisi İbrahim Kete'nin aileleri ile Gazi P. Astsubay Üstçavuş Fatih Özdemir, Gazi P. Uzman Onbaşı Mehmet Davut Taş, Gazi Piyade Er Cihan Dağ, Gazi J. Uzman Onbaşı Murat Sevinç ile Vazife Malulü Orhan Dağ'a, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi önerisi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Ödül Madalyaları takdim edildi. - ŞANLIURFA