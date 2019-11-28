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Şanlıurfa'da şehit olan uzman çavuşun cenazesi memleketi Balıkesir'e getirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi Balıkesir'e getirildi.

Şanlıurfa'da şehit olan uzman çavuşun cenazesi memleketi Balıkesir'e getirildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi Balıkesir'e getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keskin'in naaşı, Vali Ersin Yazıcı tarafından Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında karşılandı.

Karşılama törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutan V. Jandarma Albay Veysel Fidan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, kamu ve kurum kuruluşlarının temsilcileriyle şehidin ailesi katıldı.


Şehidin naaşı yarın Zağnos Paşa Camisi'nde cuma vakti kılınacak cenaze namazının ardından Balıkesir Şehitliği'ne defnedilecek.

Şanlıurfa, Balıkesir, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:24 Kaynak: AA
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