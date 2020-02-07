Şanlıurfa'da şehit polis memuru Oğuz için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da şehit polis memuru Oğuz için mevlit okutuldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da şehit polis memuru Oğuz için mevlit okutuldu

6 saat önce

Şanlıurfa'da, şehit polis memuru Abdülkadir Oğuz için mevlit okutuldu.

Şanlıurfa'da şehit polis memuru Oğuz için mevlit okutuldu, System.String[]

Şanlıurfa'da, şehit polis memuru Abdülkadir Oğuz için mevlit okutuldu.

Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Mevlid-i Halil Camisi'nde gerçekleştirilen mevlide şehidin ailesi, Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, şehit polis memurunun meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

Mevlitte, şehit Oğuz ve tüm şehitler için dua edildi. Mevlidin ardından vatandaşlara ikram yapıldı.

Vali Erin, cami çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Özel harekat polisi Abdülkadir Oğuz, 8 Şubat 2016'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sivil kıyafetiyle alışveriş yaptığı sırada terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucu şehit olmuştu.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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